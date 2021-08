Joker vuelve a la carga en Android afectando a ocho apps

No hay semana en la que no conozcamos nuevos casos de malware en diferentes dispositivos, aunque mayoritariamente afectan a los teléfonos Android, como en este caso. Y es que ahora hablamos de un viejo conocido, como es Joker. Este malware ha hecho acto de presencia de nuevo, afectando a ocho apps que como es evidente tendréis que desinstalar de vuestro teléfono, si es que las habéis descargado. Y es que parece que este malware se resiste a a desaparecer y que, como el COVID, muta y mientras busca dispositivos a los que infectar para seguir creciendo. Vamos a conocer cuáles son esas apps que son un peligro potencial para nuestro teléfono.

Otra vez en Google Play

Joker ha vuelto, y lo ha hecho una vez más dentro de la tienda de Google, algo que ya pasa de castaño oscuro, si tenemos en cuenta que esta tienda como cualquier otra debería ser una garantía absoluta de que lo que descargamos de ella está libre de software malicioso. En este caso la amenaza ha sido desvelada una vez más por una firma de seguridad. Esta ha avisado a las fuerzas de seguridad belgas, que ahora han desvelado la existencia de esta nueva amenaza. Este malware en realidad se trata de un software troyano, que como sabéis se introduce de forma inadvertida en el teléfono, para después desplegarse con todo tipo de privilegios en su interior.

Teléfono con malware | Creative Commons

Han sido ocho las apps que se han detectado en la tienda de Google, que contienen este software malicioso, se trata de las siguientes:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Super SMS

Travel Wallpapers

Estas apps ya no están en Google Play como es lógico, por lo que, si las instalaste en algún momento, debes borrarlas de inmediato de tu teléfono. El problema de este malware es que no advertimos su presencia, ya que se camufla en estas apps, y cuando está instalado toma el control del teléfono en segundo plano. Como os podéis imaginar estas acciones se llevan a cabo para poder robar los datos de las víctimas. Así que es de los ataques más peligrosos de los que podemos ser víctimas en nuestros móviles, ya que en segundo plano los hackers pueden hacer prácticamente todo lo que les plazca.

No hay una cifra concreta de las descargas que han tenido estas apps, pero sí que apuntan desde la empresa de seguridad que han sido miles las descargas de cada una de estas apps. Afortunadamente todas han sido ya eliminadas dentro de la tienda de Google, por lo que no corremos el peligro de descargarlas de manera accidental, como seguro lo han hecho muchos, que ni mucho menos esperaban este tipo de desenlace con ellas. Al menos hay que agradecer que se haya detectado este troyano antes de que se haya expandido a millones de móviles, como hemos podido comprobar en otras ocasiones. Ya sabéis, si es vuestro caso, no os lo penséis, hay que borrarlas del móvil o de lo contrario nos arriesgamos a perderlo todo.