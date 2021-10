Hablar al asistente sin necesidad de decir "OK Google" está más cerca que nunca

No es la primera vez que os hablamos sobre esta funcionalidad para el asistente de Google, lo que ocurre es que cada vez la tenemos tan cerca. Tanto que esta vez ya se ha dejado ver en los móviles de Google con la última versión de Android 12. Y es que si algo nos molesta de usar los asistentes de voz es tener que estar repitiendo continuamente las palabras que lo invocan. En este caso “OK Google” y que puede llegar a ser algo bastante molesto sobre todo si queremos encadenar diferentes órdenes consecutivas al altavoz. Por fin está comenzado a funcionar en algunos modelos, lo que nos da una idea de cómo funciona este nuevo método.

Una forma más sencilla de invocar al asistente

Y es que las “frases rápidas” vienen al rescate. Al menos así se llaman estas nuevas frases que nos van a permitir contar con precisamente con eso, una manera de llevar a cabo acciones sin tener que andar con rodeos y como si le habláramos a una persona y no a un asistente. La versión 12.39.17.29 de Android 12 es la que está introduciendo este nuevo ajuste que permite utilizar el asistente de Google de una manera mucho más sencilla y directa. No es exactamente la funcionalidad que nos habíamos imaginado, pero sí que se trata de un buen comienzo para llegar a ello. En este caso desde XDA han descubierto que al activar las “frases rápidas” en el sistema operativo es posible hacer algunas tareas muy básicas sin decir “OK Google”

En este caso han descubierto que teniendo estas funciones activas, cuando recibimos una llamada podemos hacer dos cosas, decir “responder” cuando hay una llamada entrante, o decir por ejemplo “parar” cuando está sonando una alarma que hemos programado. De esta manera no hace falta decir OK Google, y podemos cerrar las acciones fácilmente. Como decimos, si bien no es la solución que esperábamos a no tener que invocar al asistente, sí que es un nuevo enfoque que puede suponer el comienzo de un uso mucho más sencillo del asistente de Google. Cuando se active esta función, el asistente nos sugerirá estas respuestas cuando sea posible hacerlas, siempre que no las hayamos utilizado antes.

Por tanto, estas frases cortas vienen a convertir en algo mucho más sencillo el uso del asistente de Google. Es evidente que nos gustaría que poco a poco no fuera necesario tener que decir OK Google cada vez que damos una orden al asistente, pero la realidad es que queda mucho por delante para poder llegar a utilizar este tipo de frases cortas, ya que para ello sería necesario avanzar muchísimo en inteligencia artificial. Porque, aunque el altavoz nos escucha de manera continua para saber si le invocamos, no puede saber si estamos hablando con él sin decir esas palabras. Por lo que de momento hay que contentarse con esta solución a medias, que por otro lado es de agradecer. De momento solo está en los Google Pixel, pero es de esperar que llegue a todos los móviles Android pronto.