¿No funciona bien un dispositivo en tu PC? Prueba esto

Para que nuestros periféricos funcionen correctamente es necesario tener tanto instalado como actualizado en control. Si hemos conectado nuevos dispositivos, tenemos la opción actualizar el controlador desde Windows, aunque esto a veces da problemas y debemos hacerlo de forma manual, te contamos cómo.

Fuerza la instalación del controlador de tus dispositivos

Conectar periféricos a nuestro PC como teclados, ratones, altavoces o mandos para juegos es algo habitual, la mayoría de estos dispositivos son Plug and Play, lo que significa que solo hay que conectarlos para hacer uso sin de ellos, sin necesidad de instalar controladores. Pero no siempre funciona correctamente y nos vemos obligados a actualizar el controlador de los mismos. Esto sucede sobre todo con dispositivos más antiguos que necesitan de la instalación y actualización de los controladores. Algo que en el pasado era muy habitual y que el usuario era mucho más consciente de que si no instalaba el controlador no podría hacer uso del periférico.

Los controladores son programas específicos que se encargan del buen funcionamiento de los dispositivos y a menudo son la causa directa del mal funcionamiento. Esto sobre todo sucede con dispositivos con cierta antigüedad, sus controladores ya no están disponibles en las nuevas las nuevas versiones del sistema o ya no son compatibles, por lo que nos vemos en la necesidad de agregarlos o actualizarlos de forma manual.

Actualizando controladores | TecnoXplora

Para actualizar el controlador debemos entrar en el administrador de dispositivos de nuestro equipo, seleccionar de la lista el periférico en cuestión y pulsar sobre el botón derecho para actuar el controlador.

de nuestro equipo, seleccionar de la lista el periférico en cuestión y pulsar sobre el botón derecho para actuar el controlador. La forma más rápida es buscando el controlador automáticamente, algo que funciona cuando estos dispositivos son modernos. En el caso de que de este modo no se actualiza correctamente tendremos que buscar una alternativa. Que es pulsando sobre la opción “elegir en mi PC en busca de controladores”

Si seleccionamos esta opción tenemos la opción de cargar el controlador manualmente buscando la ruta en la que lo hemos descargado previamente de la página del fabricante. O pulsando sobre la opción “elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo”.

A continuación, pulsa sobre la opción correspondiente, y completa el proceso pulsando sobre “ siguiente ”. Una vez completado el proceso, estará listo para su uso.

”. Una vez completado el proceso, estará listo para su uso. Otra opción es los discos de instalación que en su momento nos proporcionó el fabricante, esto podemos hacerlo seleccionando en este menú la opción “usar disco”

Ya sea para optimizar el funcionamiento de nuestros dispositivos o por motivos de seguridad, no está de más de vez en cuando comprobar si hay actualizaciones. De esta forma nos aseguramos del correcto funcionamiento de los dispositivos.

De este modo nos aseguramos que se carga correctamente y que el periférico funciona sin mayor problema. Aunque si el dispositivo es demasiado antiguo puede ocurrir que ya no sea compatible y aun llevando a cabo esta operación funcione o que lo haga de forma como se espera. En tal caso, podemos acudir al soporte del fabricante en busca de una actualización del controlador. O pensarnos en cambiar de dispositivos y comprar un modelo más actual con lo que nos aseguraremos de que existe.