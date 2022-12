Felicita 2023 con WhatsApp y estos divertidos stickers

A punto de terminar el 2022 debemos estar preparados para darle la bienvenida al nuevo año y una de las formas más rápidas y sencillas de hacerlo es a través de WhatsApp. Cada año millones de usuarios hacen una aplicación de mensajería instantánea para comunicarse con familiares y amigos. Felicita el año nuevo por WhatsApp con la ayuda de estos simpáticos Stickers.

Stickers de año nuevo 2023

Las apps de mensajería instantánea se han convertido por mérito propio en una de las formas de comunicación más utilizadas por los usuarios. La facilidad de uso y la sencillez han hecho que personas de cualquier edad se comuniquen a través de ellas usando desde mensajes de texto, voz, enviando fotos, vídeos y otros elementos de comunicación no verbal como emojis y stickers. Cada año la noche del 31 de diciembre se saturan las líneas telefónicas debido a que todo el mundo intenta comunicarse con sus seres queridos. Por lo que muchos optan por enviar mensajes de texto, ya sea imágenes, vídeos, emojis y stickers. Estos tarde o temprano llegarán a su destinatarios en cuanto sea posible. Por lo que se han convertido en una alternativa para asegurarnos de felicitar el nuevo año.

Instalando paquetes de Stickers | TecnoXplora

A continuación te traemos una app en la que encontrarás una amplia selección de stickers con la que felicitar el año nuevo a todos tus contactos. Se trata de stickers de año nuevo 2023 y está disponible en la tienda de aplicaciones de Google para la descarga.

Una vez entramos en la tienda de aplicaciones , podemos proceder a descargar la app en nuestro dispositivo.

, podemos proceder a descargar la app en nuestro dispositivo. Concluida está, abre la app y pulsa en el paquete de stickers que más te guste

Pulsa sobre el botón “ agregar ” a la aplicación WhatsApp.

” a la aplicación WhatsApp. Ahora abre la app de mensajería y pulsa sobre el icono emoji , junto al cuadro de mensajes.

, junto al cuadro de mensajes. Aquí encontrarás su icono representativo. pulsa sobre este para ver las diferentes opciones de stickers que nos ofrece el paquete.

Repitiendo la operación, podemos añadir más de un paquete a nuestra selección.

Además de los stickers de fin de año encontramos una amplia selección de paquetes con diferentes temáticas, como cumpleaños, felicitaciones de boda, halloween, navidad o acción de gracias. Aunque debemos tener en cuenta de que todas las pegatinas de felicitación de la app están en inglés. Los emojis y pegatinas son muy populares entre los usuarios, enviando uno de estos evitamos escribir largos discursos en los que felicitar las fiestas. Una forma mucho más rápida y cómoda de hacerlo, sobre todo cuando tenemos que hacerlo muchas veces y no queremos copiar y pegar los mensajes de forma repetitiva. Si queremos dejar de usar los stickers y que no formen parte de nuestra biblioteca, solo tenemos que eliminarlos como haríamos con cualquier otro paquete. También tenemos la opción de eliminar la aplicación de nuestro móvil una vez tengamos todos los stickers que queramos. Sin perder los que ha hayamos usados ya que estos pasan a forma parte de nuestros sticker, por lo que no tenemos que mantener la app ocupando espacio.