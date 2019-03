Esta app te chiva lo que cambian Google, Facebook o Apple en los contratos que firmas (y no lees)

Es la gran mentira de internet: “He leído y acepto los términos y condiciones del servicio”. No, no lo has hecho. La mayoría de las veces pulsamos el botón de seguir (es decir, firmamos el contrato) sin haber revisado previamente las cláusulas. Además, los documentos legales de redes sociales, páginas de comercio electrónico y otras herramientas 'online' cambian a menudo sin que te percates. No siempre te avisan, aunque deberían.

Como consecuencia, navegamos a ciegas entre acuerdos vinculantes llenos de cláusulas que hablan de recopilar datos, usarlos para personalizar la publicidad (y otras aplicaciones que suenan aún peor) o incluso cederlos a terceros como parte de la venta de un servicio. Estar pendientes de las modificaciones que introducen las empresas en sus políticas es, por tanto, indispensable para no llevarnos sustos que podrían evitarse.

No es la primera vez que hablamos de esos compromisos que adquirimos con los gigantes de internet demasiado a la ligera. Con la ayuda del jurista TIC Jorge Morell, autor de la web Términos y Condiciones, ya hemos tratado de resumir los puntos más relevantes que suscribimos (pero no leemos) al darnos de alta en servicios como WhatsApp, Instagram, Twitter, LinkedIn o Facebook.

Sin embargo, el gran problema llega cuando se introducen variaciones que no se notifican. “Modificaciones que afectan los derechos y obligaciones de decenas, centenares o incluso miles de millones de usuarios”, apunta Morell, que ha desarrollado una herramienta para tenerlos controlados con la ayuda del desarrollador Alberto de Rodrigo Aparicio.

“Lo que habíamos visto en el último año y medio es que de los casi mil cambios que había recogido en 2014, el 56%, no se habían comunicado en ningún sentido al usuario”, añade el jurista. “A veces son tonterías, detallitos, pero otras veces son cambios serios que afectan al usuario en el día a día”. Además, “muchos usuarios son negocios, y no solo pequeños: dependen de una página de Facebook o un perfil de Twitter para promocionar allí lo que venden”.

El 'tracker' de Términos y Condiciones vigila cuándo cambian las condiciones de uso, políticas de privacidad y otros textos legales de más de 5.600 compañías. La cifra global de documentos que tiene vigilados supera los 6.600 a la hora de escribir estas líneas.

La aplicación web revisa cada doce horas todos esos términos y condiciones en busca de alguna modificación. Si la detecta, señala el nombre del servicio y el documento que ha cambiado, cuándo se detectó el cambio y el porcentaje de texto modificado.

Además, se indica con un código de colores (a modo de semáforo) si la variación introducida es relevante (añade o elimina texto respecto a la versión anterior) y si se ha informado al usuario (como mínimo, con un cambio de fecha en el citado texto legal).

De acuerdo con Morell, se consideran importantes, entre otros, “un cambio del domicilio social del servicio, la modificación de un precio o un plazo, la eliminación de un canal de comunicación o la suma de un nuevo dato captado”.

El 'tracker' de Términos y Condiciones es el primer proyecto español de estas características y sigue la estela de herramientas en inglés como ToS;DR, de la que ya os hemos hablado en TecnoXplora. Además, se suma a otros proyectos de innovación jurídica puestos en marcha por Morell como el buscador de servicios por edad o el mapa de los datos personales.