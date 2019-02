Cosas que son delito en WhatsApp (y seguro que has hecho al menos una)

WhatsApp se ha convertido en una aplicación de lo más importante en nuestro día a día para hablar con otras personas y la utilizamos tan a menudo que a veces se nos olvidamos que debemos cumplir algunas normas si no queremos terminar cometiendo un delito.

Aunque creamos que esta aplicación es 'la ciudad sin ley' como dicen las malas lenguas. Son muchos los casos donde se ha demostrado que lo que hacemos y decimos por WhatsApp puede estar penado. Son muchos los ejemplos que te proponemos en el vídeo de arriba donde puedes estar infringiendo la Ley de Protección de Datos, y podría acarrear una sanción económica que seguro que no te gustaría tener que pagar.

Ademas, esto no es lo único que estarías incumpliendo. También hay casos vinculados con la privación de la libertad que están regulados por el Código Penal que también acarrearían multas económicas. Vulnerar el derecho a la privacidad de una persona también es un caso donde estarías infringiendo la Ley de Protección de Datos.

El desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa. Por lo tanto, si no quieres tener problemas con La Ley, te recomendamos que eches un vistazo al vídeo y descubras las cosas que son delito en WhatsApp, ¡seguro que has hehco al menos una en tu vida! Dale al play al vídeo de arriba para saber más.

