Cómo convertir tus notas de Google Keep en un documento de Google

Acostumbramos a tomar notas rápidas en aplicaciones como Google Keep, estas nos permiten desde crear listas de tareas a notas en las que podemos incluir textos y fotos. Es tanta la versatilidad y capacidad de estos archivos que llegado un momento podemos necesitar convertir estas notas en archivos de Google, te contamos cómo:

Convierte tus notas de Google Keep en documentos de Google

La inspiración llega en cualquier y sentimos la necesidad de plasmarla en un papel. Esa libreta de notas, hoy en día de ha convertido en aplicaciones como Google Keep. Aunque existen muchas formas de trasladar esa idea a un documento de Google, pero la más sencilla es la que a continuación te contamos. Como pasa con todas las aplicaciones de Google podemos acceder a Google Keep desde cualquier dispositivo sin necesidad de tener instalada propiamente la aplicación. Pero este truco funciona en la versión web de la app. Para ello abre una nueva ventana en el navegador, accede a tu cuenta de Google Keep y sigue los siguientes pasos:

Guarda tus notas como archivos de texto | TecnoXplora

Accede a la aplicación de notas bien a través de la página principal de Google Chome, desde la que se tiene acceso a todas las aplicaciones de Google.

desde la que se tiene acceso a todas las aplicaciones de Google. Si estás identificado, pulsando sobre el icono de la app entraremos directamente a nuestra cuenta.

De lo contrario, teclea en la barra de navegación Google Keep acceder a la aplicación e introducir nuestros datos de identificación o bien accede pulsando aquí.

Una vez dentro de nuestra cuenta localiza la nota que quieras guardar como documento.

Coloca el puntero del ratón sobre ella para activarla. al hacerlo aparece un menú con diferentes opciones en la parte inferior de la nota.

Pulsa sobre el icono de los tres puntos en la esquina inferior derecha de la ventana para desplegar las opciones.

en la esquina inferior derecha de la ventana para desplegar las opciones. Entre las opciones disponibles encontramos en último lugar “copiar en documentos de Google”

Al pulsar sobre esta vemos como automáticamente se abre un nuevo documento en Google Docs.

El documento tomará su nombre de las primeras palabras del texto que contengan, por lo que, si quieres renombrarlo, tendrás que desplegar el menú “archivo” y seleccionar “cambiar nombre” si quieres conservarlo con otro nombre. De esta manera y de forma automática la nota se ha convertido en un archivo de texto compatible con cualquier editor, ya que tenemos la posibilidad de posteriormente guardarlo como archivo de Word (.docx) y abrirlo con el editor texto de Microsoft. Y al que tienes acceso desde cualquier dispositivo en la aplicación documento de Google. Al convertir la nota en un archivo de texto debemos tener en cuenta que esto no supone que ambos documentos están sincronizados. Por lo que si actualizamos la nota o editamos posteriormente el contenido del documento resultante esto no supone que se cambiará en el otro. Ya que desde el momento de su creación lo hace de forma independiente de la nota, desvinculando el contenido de estas.