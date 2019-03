Bolt, una app para enviar fotos de manera compulsiva

Si algo nos han enseñado las nuevas tecnologías es que lo que más hacemos día tras días es hablar entre nosotros. Primero por signos telegráficos, luego con la voz, luego con palabras a través de pantallas y poco a poco parece que empezamos a hablar menos y a mostrar más, que empezamos a expresarnos sin palabras. Es algo bonito, algo que los smartphones están empezando a implantar a toda velocidad y que apps como Bolt, de la que hablamos hoy, tienen mucha culpa.

Bolt es una nueva app de mensajería creada por Instagram, y ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Es una copia bastante descarada de otras apps similares, y algunos apuntan a que es un calco de Snapchat y de Taptalk, pues sus mensajes son fotografías o vídeos que se borran inmediatamente una vez se han lanzado. Simplemente pulsas sobre el avatar de un amigo para mandar una foto al instante o mantienes pulsado para enviar el vídeo. Y ya está.

Esta moda está aquí para quedarse. Ya nadie se fía de que sus fotos estén del todo seguras, aunque son grandes empresas con un trasfondo de problemas de privacidad quienes las hacen, pero al menos, sabiendo que no se quedan almacenadas en ningún sitio (en teoría), existe una sensación de seguridad. Además, ¿quién quiere guardar fotos tontas a puñados? Estamos pasado de superpoblar las redes sociales de gifs y selfies a hacer fotos de este tipo que no se mantendrán en el tiempo. Y eso es bueno.

En estos momentos, algunos pensaréis que Bolt es simplemente un intento por separar la característica de los mensajes directos de Instagram, pero no es así. Aunque esta opción se usa bastante (unos 45 millones de usuarios cada mes según Instagram), es muy lento en su ejecución. Bolt es todo lo contrario: haces la foto y la envías con el mismo toque de dedo, como un relámpago.

Esta es la principal razón por la que empezarás a usar este sistema de mensajería de forma compulsiva. Aunque no es original, lo está produciendo una app de fotografía usada por todo el mundo y funciona rápidamente, sin pensárselo, sin necesidad de arrepentirse porque las fotos se borran al instante y sirven como textos visuales. Si te gusta mandar gifs a tus amigos o contestar con emoticones, usarás Bolt para ser tú mismo el gif o el emoticono. Y en cierto sentido, Bolt podría ser la evolución del selfie: de una foto grupal para recordar a una foto individual para expresar algo rápidamente con un amigo en particular. Y si no, dadle tiempo.

En cualquier caso, es curioso que Bolt llegue tan poco después de que Facebook lanzara Slingshot por la bajini. Esta es otra app de mensajería que permite hacer prácticamente lo mismo. Si tenemos en cuenta que Facebook posee Instagram, ¿por qué esta competencia entre ellos? Ambas incluyen los mismos elementos de edición de texto y se centran en exactamente lo mismo: compartir fotos de manera privada y efímera.

Si te gusta su propuesta vas a tener que esperar. De hecho, hasta en EEUU están esperando a que liberen la aplicación: por ahora solo se puede descargar en Nueva Zelanda, Singapur y Sudáfrica. ¿Por qué estos países? Según los vocales de Instagram (como recoge The Verge) por la diversidad geográfica.