Una de las funciones desconocidas por muchos usuarios es la de crear comandos de voz personalizados. Desde la aplicación del asistente podemos crear nuestras propias preguntas y respuestas e incluyo crear rutinas personalizadas con nuestros propios comandos.

Saltar la censura

Sea a la hora de crear una rutina o si queremos formular nuestras propias preguntas con su correspondiente respuesta esto es posible, dentro del asistente para la creación de las rutinas o el uso de “Blueprint” opción que encontramos pulsando sobre la opción “más”. aunque esta algo escondida ya que tendremos de ampliar las opciones pulsando sobre “ver más” para acceder a esta. Pero crear estas sentencias, tiene sus limitaciones ya que no podemos usar palabras malsonantes o políticamente incorrectas.

Existen unas restricciones a la hora de crear nuestros propios comandos, palabras como pedo o mierda no son bien recibidas. Pero existe una forma de engañar al asistente y poder utilizar este tipo de expresiones utilizando un sencillo truco. En realidad, se trata de escribir las palabras de forma incorrecta para que suenen de forma similar, por ejemplo, incluyendo alguna vocal repetida de este modo capaces de saltar la corrección en el vocabulario que nos imponen desde el fabricante. Nuestro idioma es muy rico en este tipo de expresiones y muchas de ellas están más que aceptadas, pero al contener ciertas palabras el asistente de voz puede interpretarlas como lenguaje sensible y no dejarnos utilizarlas. De este modo, podemos hacer uso estas.

Cambiar los Widgets de Amazon Echo Show 15 | Amazon

Para crear un comando personalizado dentro de una rutina saltándonos la censura impuesta por Amazon, solo debemos iniciar una nueva rutina como hemos comentado en alguna que otra ocasión. Tras asignarle un nombre, debemos programar “cuando” dentro de esta sección tenemos varias opciones, en esta ocasión seleccionamos “voz”. De modo que ahora tenemos que escribir el comando que queremos que Alexa ejecute, es aquí donde debemos utilizar este truco.

En el caso de usar Blueprint, como hemos comentado antes, debemos acceder a través de las opciones de configuración. Una vez accedes a la skill seccionamos “Preguntas y respuestas personalizadas”. pulsa sobre “haz tu propia Skill” y sigue los pasos del asistente. Donde comenzamos creando una pregunta personalizada. “cuando digas: “Alexa” a continuación debes escribir el comando o pregunta en cuestión. Al igual que hemos hecho con la pregunta formulamos la respuesta. Introduciendo el texto que queramos en el apartado “Alexa dirá:”

De modo que, si queremos usar alguna que otra palabra sospechosa podremos hacerlo sin problemas incluyendo alguna letra de más, como si se tratara de una errata. De este modo cuando el asistente de voz tenga que reproducir cualquiera de las sentencias, escucharemos como reproduce estas palabras, pero arrastrando las letras tal y como hemos escrito las palabras. Algo que solemos hacer cuando hablamos para enfatizar. Como por ejemplo cuando queremos dejarle muy claro nuestra negativa a algo con un sonoro “Noooooo”. Algo así es la respuesta que obtendremos de Alexa, pero con las palabras “prohibidas”. Aunque siempre tenemos la opción de buscar sinónimos permitidos por el censor del asistente.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo usar el asistente Alexa en el Apple Watch