Así puedes averiguar si la pantalla de tu móvil está fallando

El paso del tiempo hace mella en nuestros dispositivos, los golpes y caídas pueden provocar el mal funcionamiento de estos. Aunque no siempre es fácil descubrir a simple vista si la pantalla de nuestro móvil está fallando. Algo que podrás acceder fácilmente si usas esta función.

Así podrás saber si la pantalla de tu móvil funciona correctamente.

Los usuarios de los teléfonos de Google están de suerte, gracias a esta funcionalidad podrán saber en cuestión de segundos si la pantalla de sus dispositivos funciona correctamente o si, por el contrario, está fallando. A través de un test, el sistema llevará a cabo una comprobación exhaustiva de la misma. Una función que otros fabricantes pueden adaptar a sus capas de personalización de sus sistemas basados en Android 15.

Así se hace el diagnóstico de la pantalla | TecnoXplora

Si crees que la pantalla de tu Pixel, no funciona correctamente, solo tienes que ir a los ajustes del teléfono y seguir los siguientes pasos.

Una vez accedes a la configuración, busca el apartado “pantalla y ajustes” , para lo que puede hacer uso la herramienta de búsqueda, para localizarlo rápidamente.

, para lo que puede hacer uso la herramienta de búsqueda, para localizarlo rápidamente. Una vez localizado, entre las diferentes opciones que nos ofrece, selecciona “ diagnóstico táctil ” lo que permitirá el diagnóstico no solo de la configuración, sino que también lo hará del hardware.

” lo que permitirá el diagnóstico no solo de la configuración, sino que también lo hará del hardware. Coloca el móvil con la pantalla hacia arriba sobre una superficie plana.

sobre una superficie plana. Para que el diagnóstico sea lo más preciso posible debemos ofrecer cierta información y marcar una de las opciones que nos presentan, entre las que se encuentran:

La pantalla no es muy sensible al tacto

El desplazamiento no es fluido

Toques involuntarios frecuentes

Otro problema.

La pantalla se apagará por unos 30 segundos , tiempo en el cual no debemos tocar el teléfono.

, tiempo en el cual no debemos tocar el teléfono. Con esto le damos alguna pista de cuál puede ser el problema y la posible solución.

Evaluada la situación, si está todo correcto recibiremos el mensaje de “todo Correcto” no hay problema con el hardware táctil, Hardware táctil recalibrado. En el caso de existir algún problema nos indicará las posibles soluciones, entre las que se encuentra la de reiniciar el teléfono o contactar con el equipo de asistencia. Aunque no notemos ninguna alteración de la pantalla, no está de más de vez en cuando hacer este tipo de test, para comprobar que todo funciona correctamente, o advertir algún problema del que no hayamos sido conscientes hasta ahora, para poder solucionarlo.

Algo que también podemos hacer con el resto de las funciones del teléfono, generalmente los fabricantes incluyen un sistema de detección de fallos, a través del cual, podemos testear el estado de los componentes y funciones principales de los dispositivos. Dependiendo del fabricante de nuestro dispositivo, lo encontraremos ubicado en un menú y nomenclatura distinta. Desde el buen funcionamiento de los diferentes sensores, de la cámara, micrófono, altavoces, rendimiento de y capacidad de la memoria, así como el estado de la batería, entre otros aspectos. Con lo que obtenemos una visión generalizada del estado de nuestros dispositivos, si es necesario tomar acciones o si, por el contrario, todo funciona correctamente y no hay por qué preocuparse.