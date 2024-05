Estas son las opciones:

Motorista. Un motorista se cae en un agujero: Un hombre que estaba haciendo marcha atrás con su motocicleta para salir de un garaje, no se ha dado cuenta de que tenía una zanja abierta detrás suyo y ha caído con su moto por el agujero. En las imágenes no se ve si vuelve a salir o no...

Perro. El perro, feliz con el alijo incautado: Este perro ha sido capaz de descubrir un alijo de droga gracias a su olfato. A la hora de hacer una foto con todo lo incautado, el animal posa mostrando su mejor sonrisa de satisfacción.

Garaje. Sale del garaje y acaba estrellándose contra la caseta tras un breve recorrido: Una furgoneta sale a toda velocidad de un garaje. Sin ningún control, el vehículo impacta contra la caseta de un perro (y la destroza) y continua el accidentado recorrido. Finalmente, la furgoneta se estrella contra un almacén de madera.

Plantas. Así riega las plantas: Un hombre algo perjudicado por el alcohol, ha querido hacer una última meadita antes de entrar en casa, pero ha perdido el equilibro y ha terminado fagocitado por las plantas.

Móvil. La señora pasa la página del móvil así: Atención a lo que hace esta mujer mientras está con el móvil. Cuando quiere deslizar hacia arriba, se chupa el dedo con la punta de la lengua como si estuviera pasando una página de una revista

Petardo. Se come le petardo: Un señor muy sobrado ha hecho un alarde de chulería en la mesa al dejar explotar primero un petardo en sus manos, y luego otro en el interior de su boca. Le ha salido el humo por la nariz.

Árbol. Mal compañero para talar el árbol: Un hombre que quería talar un árbol se ha buscado un compañero lamentable que casi le mata. Tenía que aguantar la caída del árbol con una cuerda, pero se ha colocado en el lado equivocado y casi provoca una desgracia.

Cascada. Rescatan a una mujer atrapada en una cascada: En China, una mujer se queda atrapada en una cascada y no puede avanzar ni retroceder. Un grupo de hombres, con mayor o menor fortuna, tratan de llegar hasta ella para salvarla.

Simulación. La peor simulación de la historia: Un hombre circula con una bicicleta en contrasentido. Cuando un coche pasa cerca de él, el hombre empieza a simular un choque. Pero, el coche ni siquiera roza al ciclista. Otro peatón queda perplejo de la pésima actuación del hombre.

Funeral. El funeral no va según lo previsto: Este grupo de hombres trata de colocar un ataúd en un nicho. Al hacerlo, la estructura se viene abajo y deja bajo tierra a algunos de ellos.

