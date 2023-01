- Cruz: el cura se cae al tirar la cruz al mar. En Italia, el cura de Torvaianica lanza una cruz al mar desde lo alto de una plataforma durante el transcurso de un ritual de la Iglesia Ortodoxa. Al hacerlo, tropieza y cae de la plataforma a la orilla.

- Cristal: va a celebrar la victoria y se come el cristal. Un aficionado argentino eufórico tras la victoria en la tanda de penaltis quiso celebrar el gol saliendo al exterior, pero no vio que la puerta de cristal estaba cerrada y se empotró contra ella. Esta vez, el cristal no se rompió y el trompazo del seguidor fue considerable.

- Baño: primer bañito del año. Para celebrar la llegada del nuevo año, este hombre decide darse un baño en un río helado. No solo tiene la mala suerte de resbalar en el momento del impacto, sino que también acaba partiendo el hielo y cae de lleno al agua. Calor no habrá pasado.

- Persiana: la barra de la persiana le cae encima... dos veces. Este hombre que está sentado estará maldiciendo a su compañero de trabajo unos cuantos días ya que al poner la barra que sujeta la persiana no la asegura y eso hace que le caiga en el pie...Pasados unos segundos, cuando parece que ya está recuperado, vuelve a repetirse el accidente pero esta vez el golpe se lo lleva en la cabeza.

- Helicóptero: el hombre helicóptero fracasa a la hora de volar. Este hombre se coloca unas hélices en la espalda con el objetivo de salir volando. En el momento del despegue tropieza con una bicicleta y acaba aterrizando en el suelo.

- Autobusero: poca paciencia tiene el autobusero. Dos hombres tratan de subir un pesado electrodoméstico al transporte público, en este caso un autobús. Lo que no esperaban, es que justo cuando logran cargar el electrodoméstico, el autobusero cierra las puertas y se marcha. El conductor tuvo poca paciencia para esperar a que los pobres hombres entraran al autobús.

- Superhéroes: Superman se cae encima de Spiderman. Dos superhéroes intentan saltar al interior de un barco desde lo alto de un puente. Spiderman lo hace con más o menos gracia...pero Superman es un desastre y cae sobre su compañero.

- Anciano: anciano pierde el control del coche y acaba en el barranco. En Brasil, un anciano pierde el control de su coche, se sale de la carretera y acaba en un barranco. El hombre, que tenía 80 años, sólo sufrió heridas leves.

- Reflejos: los rápidos reflejos de papá. Una mujer ve cómo su sartén arde en llamas a la hora de cocinar. El padre, en lugar de socorrerla, lo que hace es correr, pillar a su hija en brazos y cerrar la puerta de la cocina con la mujer dentro.

- Caída: mujer cae del autobús cuando el conductor arranca sin cerrar las puertas. En China, una mujer está a punto de bajar en el autobús con el carrito de la compra de espaldas a la puerta. El conductor no la cierra y arranca. De repente, la mujer baja con el autobús en marcha y cae brutalmente contra el suelo.