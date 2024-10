Mohammed Dahbi, coordinador socioeducativo, cuenta en el vídeo principal de esta noticia cómo la adicción de los jóvenes al teléfono móvil se puede observar hasta en su físico: "Son niños que tienen problemas incluso de coordinación, que se ve a la hora de caminar". "Tienen falta de seguridad, cero seguridad en sí mismos", detalla el coordinador socioeducativo, que destaca que, además, "muchos tienen fracaso escolar".

"De hecho, no van al instituto y casi no se relacionan con nadie, solo por pantalla", explica Dahbi, que destaca que "les cuesta tener una mirada directa a los ojos de otra persona": "No tienen esas habilidades, es un problema grave". Por eso, el joven también asegura que "el deporte es esencial y más cuando son niños de entre 13 y 18 años".