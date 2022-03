Su título provisional es 'Welcome To Derry'. Así se llamará la versión que HBO Max está preparando sobre la saga 'It'. Uno de sus principales responsables está muy familiarizado con esta obra. Hablamos de Andy Muschietti que fue el director tanto de 'It: Parte 1' (2017) como de 'It: Parte 2' (2019). Tanto él como su mujer, Barbara Muschietti ejercerán como productores ejecutivos de esta nueva serie. La ficción está siendo guionizada por Jason Fuchs ('Wonder Woman').

El título 'Welcome To Derry' hace alusión, de momento, al pueblo donde se encuadrará la acción. Varios niños empiezan a desaparecer en el pueblo de Derry, en el estado de Maine. Los pequeños tendrán que hacer frente a sus peores miedos al darse cuenta de que un payaso asesino llamado Pennywise comienza a darles caza. Los sucesos que tendrán lugar en este pueblo nos acabarán llevando a lo que ocurrió en la película que funcionó a modo de reboot en 2017.

Tanto HBO Max como Warner confían plenamente en el atractivo que podrá tener esta nueva ficción ya que las dos anteriores películas recaudaron más de mil millones de dólares en la taquilla de todo el mundo. Tampoco podemos olvidar que la saga 'It' ya fue trasladada a televisión en la década de 1980. Se hizo a través un miniserie dividida en dos partes que protagonizó Tim Curry, el mismo actor que también hizo de Pennywise en la película original.

Según Deadline, tanto HBO Max como Warner, la productora que tiene los derechos de la franquicia, prefieren mantenerse en silencio de momento y no dar detalles. Una pista de que la serie está todavía en sus primeras etapas de desarrollo.