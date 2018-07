Marhuenda: "Los presos de la cárcel le regalarán unos 'guayumbos' a Bárcenas"

TOP TRENDING TELE | LOS REGALOS DE BÁRCENAS

La jerga más callejera es algo que Marhuenda no controla, aunque quiera ser moderno hablando de los "nuevos mejores amigos" de Bárcenas, los internos de Soto del Real. Pero él no es el único que quiere parecer algo que en realidad no es. Antonia Muñoz, la alcaldesa de Manilva, intenta ocultar el 'enchufismo' en su Ayuntamiento.