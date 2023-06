El Sindicato de Inquilinos denuncia las "trampas" de las inmobiliarias: "Intentan cobrarte comisiones ilegales"

Ramón Bultó, del Sindicato de Inquilinos de Madrid denuncia que "la gente está haciendo trampas" con la Ley de Vivienda, en particular algunos agentes inmobiliarios: "Están haciendo mobbing inmobiliario, están intentando cobrarte comisiones que son totalmente ilegales", asevera en laSexta Xplica.

Recuerda que "la ley dice que no se puede cobrar bajo ningún concepto", pero advierte de que "lo intentan disfrazar como otros conceptos". "Te dicen que es que es un servicio que te proporcionan a ti porque te enseñan un piso, ¿porque a mí me enseñen un piso durante 10 minutos me vas a cobrar 1.080 euros, un mes de alquiler?", plantea.

"¿O es que lo estás enseñando a 30 o 40 inquilinos y le estás haciendo el servicio al propietario? Está clarísimo", zanja Ramón, cuya intervención completa puedes escuchar en el vídeo.