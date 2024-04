José María Camarero quiso ser "claro" en lo referente al problema de la vivienda en España y pronosticó que "no se va a solucionar por muchas medidas que se pongan encima de la mesa a varios años vista". "Yo sé que es crudo y complicado, pero hay que ser realista, y no se va a solucionar ni en lo referente al alquiler ni vivienda", auguró el periodista, tras lo que argumentó que "esto va a pasar porque se han sucedido diversos gobiernos que no han legislado absolutamente nada y han permitido que la fiesta siguiera hasta 2008 y luego tuviéramos una crisis".

"¿Cuánto han aumentado los alquileres en los últimos 10 años con diferentes gobiernos y sin ningún tipo de medida? Muchísimo, y la vivienda muchísimo, por lo que no echemos la culpa de lo que pasa a una ley que lleva un año cuando antes ningún gobierno ha hecho nada", manifestó, tras lo que destacó que "hay fondos que se están haciendo con verdaderos barrios en todas las ciudades y están echando a inquilinos y propietarios". Además, Camarero defendió que "no hay tantos casos de que el inquilino no pague", por lo que, subrayó, "ese no es el problema" en lo relativo a la vivienda.