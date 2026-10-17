Ignacio Escolar señala que las pensiones son una "decisión política": "Lo que no es sostenible es bajar impuestos y mantenerlas"

El periodista ha señalado que el sistema actual "es perfectamente sostenible" pese a las críticas desde la derecha.

Las pensiones también están en el foco del debate de cara a estas semanas de campaña antes de las elecciones generales. Y, en laSexta Xplica, Ignacio Escolar ha señalado que las mismas son una "decisión política".

"Ahora gastamos un 13% del PIB. ¿Es mucho o es poco? Es una decisión política. Es razonable, parecido a lo que pagan otros países europeos. Menos que algunos de ellos, más que algunos de ellos", ha comentado el director de 'elDiario.es'.

Eso sí, ha destacado que "es perfectamente sostenible": "En todos los países europeos este debate acaba siempre igual, que es en los momentos en que la pirámide de población es como es, se paga con impuestos".

Al mismo tiempo, Escolar ha recalcado que "lo que no es compatible, lo que no es sostenible, es bajar impuestos y mantener las pensiones": "Desde luego, con el plan fiscal de Figaredo, de que paguen el 15% y luego el 25%, con eso no se puede pagar, pero no las pensiones, ni las pensiones, ni la sanidad, ni la educación, ni la defensa".

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