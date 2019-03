Entrevista completa a Alberto Fabra: "Si hay 'caja B' en Valencia no sé dónde está, yo no la he encontrado"

ENTREVISTA COMPLETA A ALBERTO FABRA EN LASEXTA NOCHE (12-04-2014)

Esta semana Bárcenas ha declarado ante el juez que había “cajas B” en todas las provincias españolas, algo sobre lo que la periodista Cristina Pardo pregunta al presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra. "Si hay 'caja B' yo no sé dónde está porque no la he encontrado", ironiza el político popular.