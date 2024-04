La periodista Pilar Velasco señala las declaraciones del ERC, Junts o el PP criticando la carta de Pedro Sánchez porque en general la gente está harta de crispación. "Da igual a quien vote la gente, en su vida normal y familias está harta de esta crispación", sostiene la periodista, señalando "el descoloque de que no se haya hecho autocrítica del PP y se admita esta grado de toxicidad".

Igualmente por parte de ERC y Junts: "Nos hemos cansado de escucharles en los últimos años cómo pedían que nos se les cosificara, que no se les señalara y se les viese como 'indepes' (...) y pidiendo empatía. Por eso me sorprende eso de "se viene llorado de casa" que es convertir la política en algo que no lo es", sostiene Velasco.

Y es que al final "tú haces oposición pero no te dedicas a tumbar el gobierno", finaliza la periodista citando a Carmen Romero, ex mujer de Felipe González: "Se están alterando las reglas del juego". En el vídeo podemos ver al completo su argumento.