Andrea Levy (PP), sobre la declaración de Sánchez a Begoña Gómez: "Parece que en este país si te condenan no puedes tener amor"

La 'popular' ha aseverado que "el amor que se tengan fenomenal, pero que desde luego no utilicen la relación de poder para su beneficio propio en la Moncloa".

Pedro Sánchez ha realizado este sábado una declaración de amor a su mujer, Begoña Gómez, durante el acto del PSOE en Fuenlabrada. Unas palabras que, para Andrea Levy, es hacer que esta campaña "se quiera hacer absolutamente meliflua y azucarada".

La 'popular' ha estado en laSexta Xplica y ha señalado que le da "un poco igual" el gesto de amor del presidente del Gobierno con su mujer: "Es decir, la puede querer todo lo más, aunque se vaya a condenar o no se vaya a condenar. Es que parece que en este país si te condenan no puedes tener amor. Quiero decir, seguirá ocurriendo".

"A mí lo que me preocupa es que en la Moncloa la mujer del presidente haga negocios personales. Me preocupa que la mujer del presidente haya utilizado su posición cercana al poder para apoyar determinados negocios como se ha demostrado a lo largo de las investigaciones", ha añadido.

"Hay cosas que me parecen sospechosas. Eso me preocupa, luego el amor que se tengan fenomenal, pero que desde luego no utilicen la relación de poder para su beneficio propio en la Moncloa", ha concluido.

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