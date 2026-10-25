El juez Acayro relata lo que se encontró al llegar a Castro Urdiales: "La ratio de implicados en corrupción por habitante era muy alta"

El magistrado recuerda su llegada a Castro Urdiales y las causas urbanísticas que encontró. En Salvados, explica que la corrupción marcó aquella primera etapa. "Eran responsables de los partidos políticos, de todos", recalca.

Luis Acayro Sánchez llegó a Castro Urdiales en 2007, cuando apenas llevaba tres años de carrera judicial, y se encontró con una situación bastante complicada. Ocho años después, tras investigar numerosas irregularidades urbanísticas y administrativas, abandonaría la localidad convertido en un juez conocido, pero también, según relata en Salvados, en una figura incómoda para determinados sectores.

"Pues un juzgado desbordado de trabajo", resume Acayro al recordar qué encontró a su llegada en su entrevista con Gonzo. En aquel momento había dos investigaciones abiertas: "Una de corrupción administrativa y otra de corrupción urbanística". Según explica, ambas estaban relacionadas fundamentalmente con el funcionamiento municipal.

"Todo tenía que ver con el Ayuntamiento, básicamente", señala. El juez describe prácticas como "la concesión de licencias ilegales" y "la adjudicación de contratos al margen de la legalidad más básica". También recuerda que había promociones que se construían directamente sin licencia. Preguntado por Gonzo sobre si aquello era habitual, advierte de que era algo "frecuente".

El volumen de actividad urbanística era especialmente significativo para una localidad de unos 30.000 habitantes. Acayro menciona que el Tribunal de Cuentas había puesto de manifiesto que existían numerosas unidades de ejecución y sectores en los que no se había cobrado lo que correspondía. En ese contexto, destaca una cifra: "Más de 30.000 viviendas en diez años".

"La ratio de implicados en corrupción por habitante era muy alta", afirma durante la conversación con Gonzo.

Las investigaciones, añade, afectaban a responsables políticos de distintas formaciones. "Eran responsables de los partidos políticos, de todos", recalca. Recuerda, además, que en el Ayuntamiento había llegado a formarse una coalición que describe como "incluso antinatura", porque, a su juicio, la situación no respondía a una cuestión ideológica.

Entre quienes habían advertido de las irregularidades estaba el interventor municipal, Fernando Urruticoechea. Acayro recuerda que había presentado numerosos reparos por escrito para alertar de las ilegalidades que, según esas advertencias, se estaban cometiendo. "Cientos y cientos", recalca. Y calcula que posiblemente fueron más de 500.

Para abordar las causas, Acayro contó con un equipo de Policía Judicial que se ocupó de las investigaciones y cuyo trabajo valora positivamente. Sus integrantes, explica, reconstruyeron buena parte de lo ocurrido en Castro Urdiales durante los años anteriores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.