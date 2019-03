“Yo creo que las compañías eléctricas no son las que tienen que pagar el bono social”

Eduardo Montes, presidente de UNESA, patronal de las grandes compañías eléctricas, asegura en ‘Salvados’ que si por ley tienen que acudir al bono social “nosotros cumplimos la ley a rajatabla”. Sin embargo, a Montes no le parece bien que sean ellos quienes se hagan cargo del bono social y no se compromete a que las cinco grandes compañías eléctricas no recurran como pasó en 2009 si el Estado les pide que se hagan cargo del bono social.

