Un vecino alerta a los agentes por un intento de ocupación: "Aquí no han intentado entrar porque no les he dado opción"

USURPACIÓN DE VIVIENDA

La Policía de Alicante recibe el aviso de un vecino que dice haber visto entrar a dos hombres en una casa por la terraza. Acuden al lugar y los agentes detienen a tres hombres que acaban de entrar en el domicilio pero no conocen su propósito. Tras hablar con el vecino que fue testigo, la Policía confirma que no se trata de un robo, si no de un intento de ocupación. Además, los okupas aprovecharon para entrar en un piso, propiedad de un banco.