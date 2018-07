“Todo lo que se verá en Policías en acción es 100% real”

Quizá guarden en su memoria recuerdos de ‘Cops’, el mítico docushow estadounidense donde se reflejaba fielmente el trabajo de los cuerpos de seguridad norteamericanos. ‘Policías en acción’ aterriza con un formato similar, pero contiene matices. “La versión americana ha sido nuestra referencia a nivel narrativo, pero hemos intentado ir más allá a nivel visual”, revela David Ortega.

A este respecto, Ortega aporta varias claves. “No tendría sentido enfocar el espacio a nivel narrativo como en un docu-reality y no hacer lo mismo a nivel visual. Por eso gran parte de las tomas son planos subjetivos que sitúan al espectador en el punto de vista de los agentes y refuerzan la idea de convertirlos en protagonistas de los hechos”, relata.

'Una de nuestras premisas ha sido primar la riqueza informativa sobre la estética'

“Otra de nuestras premisas ha sido que en los planos prime la riqueza informativa sobre la estética de la imagen”, comenta el director del programa. Pese a esas premisas básicas de compromiso con la audiencia, Ortega no olvida la dimensión televisiva del producto. “En este sentido nos hemos permitido dos licencias que nos diferencian del formato estadounidense: el uso de la música y un montaje trepidante”.



Pero se nos ofrece un ritmo trepidante por casualidad. El montaje se deriva de una realización en la que “se han empleado hasta cuatro cámaras para cada situación”. David Ortega nos revela algunos otros secretos de rodaje. “Trabajamos de la manera más discreta posible, no llevamos equipo de iluminación, usamos cámaras pequeñas, vestimos colores discretos y trabajamos manteniendo la distancia con los agentes para no interferir en las operaciones”.



Pero mostrar la realidad del trabajo policial también tiene sus ventajas. El programa lo constituyen las propias situaciones a las que se enfrenta la policía. “Al carecer de guión, las historias se van construyendo por sí mismas, sobre la marcha. La tarea del equipo de redacción es que el espectador disponga de los elementos necesarios para entender lo que está sucediendo”, afirma el propio David Ortega.

'Una de nuestras mayores premisas ha sido mantener en el absoluto anonimato a los implicados'

Y precisamente esa es una de las principales complicaciones para los reporteros del programa, ya que “no pueden recurrir a las explicaciones adicionales de un presentador, un locutor o una voz en off”. De este modo, el trabajo de las cámaras resulta básico para hacer llegar al espectador toda la fuerza narrativa que se desprenda de cada situación.



David Ortega insiste en la idea de que “todo lo que se verá en ‘Policías en acción’ será 100% real”. El programa transcurre por los cauces de la labor policial y la acción es fiel a su acción. “Tratamos de mostrar situaciones policiales y una de nuestras mayores premisas ha sido mantener en el absoluto anonimato a los ciudadanos implicados en esas situaciones. No se trata de un espacio de investigación periodística; lo que importa es lo que está pasando y no a quién”, sentencia su director.



Ortega confirma que las situaciones complicadas se han sucedido, pero nunca para el equipo del programa. “En ningún momento ha corrido peligro algún miembro del equipo, los agentes prestan especial atención a nuestra seguridad y les estamos muy agradecidos”, relata. Y finaliza: “Algunos se adaptan muy bien a las cámaras y a otros les cuesta un pocos más, pero la actitud de todos ha sido fantástica”.