'Operación líder', una historia de laSexta

Es algo que podia haber pasado, aunque pesgraciadamente no somos líderes, no nos dejan, pero hemos sido la tercera cadena privada más vista en febrero. Lo que sí es cierto es que laSexta, vive uno de los mejores meses de su historia y el de mayor audiencia desde septiembre de 2010. En febrero de 2014 roza el 7% y lidera sobre su competidora con más ventaja (+0,8 puntos vs. Cuatro en febrero) gracias a sus espacios habituales, que viven un crecimiento generalizado.

En la franja matinal, se impone a su competidor aupado por los datos de 'Al rojo vivo', tertulia matinal líder con un 10,2% (+0,1 puntos vs. enero), +2,3 puntos sobre 'Las mañanas de Cuatro', y 612.000 espectadores. El espacio que dirige y presenta Antonio G. Ferreras suma 23 meses por delante de su rival.

En la sobremesa, 'Zapeando' consigue su mejor mes, con un 5,2% y 691.000 espectadores. El pasado 21 de febrero consigue el mejor dato de su historia (815.000 y 6,2%). Previamente, 'Jugones', con Josep Pedrerol y Lara Álvarez bate su máximo histórico en espectadores con cerca de 600.000 seguidores de media en febrero (y el 4,2% de cuota).

En la Tarde, 'Más vale tarde' bate su máximo histórico con un 5,8% y 670.000 espectadores. El espacio presentado por Mamen Mendizábal suma más de medio punto (+0,6) respecto a enero.

'El Intermedio' sigue imparable y logra el mes más visto de su historia (2.516.000) e iguala su máximo en cuota (12,1%) conseguido en enero de 2014. Lidera de 45 a 54 años (15,5%) y en País Vasco (17,6%) y en Madrid (18,0%). El lunes 24 de febrero bate sus récords históricos tanto en miles, superando por primera vez los 3 millones de espectadores (3.066.000) como en cuota, con un 14,6%.

En la franja estelar del lunes, 'Pesadilla en la cocina' logra un seguimiento del 11,5% y 2.399.000 espectadores en los cuatro programas emitidos en febrero y consigue superar a La 1 en una de las noches más competitivas de la semana.

Los sábados, 'laSexta noche' logra, por segundo mes consecutivo, el mes más visto de su historia con 1.348.000 seguidores y el 9% de cuota y los domingos, 'Salvados' es líder absoluto de su franja con una media del 15,1% y más de 3,2 millones de espectadores. El programa "Consultando a Mas y González" se convierte en la segunda mejor emisión de su historia: 4.095.000 y 19,4%.

Además, el falso documental 'Operación Palace' de Jordi Évole arrasa en audiencia con más de 5,2 millones y el 23,9%, emisión no deportiva más vista en la historia de laSexta.