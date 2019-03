Blesa y su equipo planificaron la jubilación mientras colocaban millones de euros en preferentes

En el Acta de Retribución se planeó con cuánto les indemnizarían en caso de echarles o que se marcharan por fin de contrato.Hemos conocido, gracias a Infolibre, como él y su equipo de confianza preparaban su dorado retiro mientras colocaban millones de euros en preferentes. Les quedaban tres años por delante de mandato, pero Miguel Blesa y su equipo directivo en Caja Madrid, empezaron un plan para blindarse lo que sería su retiro de oro.

Sabían que Blesa tenía muchas posibilidades de acabar en el 2009 y parece que querían irse con los bolsillos llenos del "cortijo madrileño". Para ello organizaron reuniones para negociar lo que llamaron el Acta de Retribución. Ahí se especificó con cuánto les indemnizarían en caso de echarles o que se marcharan por fin de contrato.

Estos correos entre el Secretario General de la caja y el director financiero los publica el periódico digital Infolibre. Dan cuenta de los chanchullos que allí se organizaron para cubrirse las espaldas tanto los directivos como el presidente.



"Ildefonso, hay que definir en acta lo que es el incentivo. Además, teniendo en cuenta que en 2009 vence el mandato del Presidente". Y dejó de ser presidente pero en 2009 hasta entonces él también estuvo al corriente de los tejemanejes que se traían los suyos como demuestran esta otra tanda de correos publicados por Infolibre y cuyo asunto era confidencial.

"Sólo confío en ti en lo que a mí respecta. Sabes bien que el día que no estés no sólo no voy a durar sino que más de uno me perseguirá, y sabes que no exagero ni un ápice", es lo que le decía por correo Enrique de la Torre a Blesa.

Enrique de la Torre no ha tenido que pasar aún por la Audiencia Nacional. Sí lo ha hecho Ildefonso José Sánchez. Pero la Fiscalía Anticorrupción dijo que no había delito en los astronómicos sueldos que cobraron los directivos de Caja Madrid.

Entre 2007 y 2011 se repartieron 71, 5 millones y medio de euros en jornales e indemnizaciones. Mientras en la calle, los afectados por la preferentes ponían la voz en grito porque ni si quiera se les imputara. .

Miguel Blesa también movía su dinero. Invirtió 250.000 euros en un producto de la competencia, BBVA... pero de su producto, las preferentes, sólo invirtió 150.000 euros. Según dijo el exbanquero no estaba seguro de lo que vendía.