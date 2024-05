Ari sufre el trastorno compulsivo de daño desde que era niña. En el programa en 'Espejo Público' ha contado que durante 15 años se ha visualizado haciéndole daño a sus seres queridos e incluso se imaginaba acabando con la vida de su familia. Unos pensamientos muy obsesivos que ni siquiera le dejaban dormir por las noches. Ahora reconoce que está más estable, pero en momentos más depresivos cuenta que no quería estar en "sitios con objetos punzantes, mucho menos alrededor de estas personas".

Además, no era capaz de sostener un cuchillo cerca de sus seres queridos. "Por la noche me tenía que poner una carpeta enorme entre la cama y los cajones de la cocina porque tenía el pensamiento de que si me levanto sonámbula, me hago daño", explica.

Según ha contado la joven en el programa, cuando era niña no se atrevía a contarlo a sus padres, incluso llegó a autolesionarse. Con este tipo de TOC lo que quieres es que tus personas más cercanas estén a salvo y tienes miedo a que les puedas hacer daño, pero como apunta Bea de Vicente en Más Vale Tarde, "jamás agreden".