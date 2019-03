Alfredo Perdiguero, sobre el amigo rumano de Morate: "Si hubiera algún indicio, el juez no le habría dejado en libertad"

ITSVAN PIDIÓ UN POLÍGRAFO CUANDO LE DETUVIERON PARA PROBAR SU INOCENCIA

Alfredo Perdiguero,portavoz del SIPE, habla del careo realizado en Rumanía entre Morate y su amigo Itsvan, presunto encubridor. Para Perdiguero, si hubiese algún indicio de que Itsvan miente en su declaración, "el juez no le suelta después de haberle tomado declaración, y le ha dejado en libertad sin ningún problema".Itsvan se ha amparado en que Morate era un fanfarrón para asegurar que no le creyó cuando le dijo que había matado a Marina. A pesar de ello, Alfredo Perdiguero recuerda que en España " el desconocimiento de una norma no te exime de cumplirla".