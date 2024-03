Desde el Sunday Times se barajan dos fechas para un posible regreso de Kate Middleton a la vida pública, que serían el 17 de abril, coincidiendo con el final de las vacaciones escolares, y el 23 de abril, día del cumpleaños de su hijo, el príncipe Louis.

María Claver destaca la importancia adquirida por la familia heredera al trono de Inglaterra tras conocerse la importante enfermedad de Carlos III y se pregunta por qué no se ha publicado la fotografía original tras la imagen manipulada que dio lugar a todo el escándalo. El periodista de 'The Times', Simon Hunter, asegura que "no hay una explicación y sería una buena manera de zanjar el tema".

"No me puedo creer que estén dando pábulo a tanta rumorología, tanta especulación, ¡qué tontería, de verdad!", comenta Cristina Pardo sobre la política de comunicación de los príncipes de Gales. Respecto a si realmente están cambiando los responsables de este departamento de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, Hunter afirma que "no es tanto en comunicación, sino en el equipo que les rodea".