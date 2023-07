"Visit just looking (inside), 5 € x person, thank you". Este es el mensaje que cuelga de la charcutería centenaria ubicada en el número 85 de la calle de Roger de Llúria del Eixample de Barcelona. Los responsables de Queviures Múrria han optado porcobrar cinco euros a todos los turistasque quieran entrar en el negocio, ubicado en una vistosa fachada de estética modernista con letreros y anuncios hechos en cristal tintado al fuego. La abogada Beatriz de Vicente asegura que es legal.

Como también es que te cobren para entrar en una discoteca aunque no vayas a beber, puntualiza. "Luego está la libertad comercial del que quiere entrar y el que no", añade.

La experta explica que los dueños tienen todo el derecho del mundo a cobrar, pues se trata de un lugar de alto valor histórico. "No estaría en el marco de la ilegalidad", insiste.