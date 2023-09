Gonzo visita el plató de Más Vale Sábado para hablar de lo que pasaba en su colegio, los Jesuitas de Vigo a finales de los 80, y del acoso que sufrió por parte de un profesor en el colegio: "Te pegaba delante de los compañeros, te insultaba y se mofaba de ti y hacía que el resto de la clase se riera de ti".

"Lo peor", según él, "es que naturalizabas que eso era normal que sucediese porque era la máxima expresión de un caldo de cultivo donde la autoridad del profesor muchas veces se materializaba deshumanizando al alumno con golpes, insultos y, a veces, con cosas más graves", reconoce.

Pero también reconoce que le han quedado secuelas: "Cuando me veo a veces en la tele y veo que he hecho una mala pregunta, que el programa no está bien o que hay críticas, lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de ese profesor disfrutando en su casa leyendo esas cosas malas del programa en el que estoy trabajando".

Y añade que le aparece "acojonante" que con su edad en lo primero que piense es que "hay alguien que está disfrutando" de esas cosas negativas; y eso que no lo ha vuelto a ver en su vida y que no tiene por qué aparecer en su cabeza. "Afectaron a mi forma de ser. Entonces sí digo que me ganaron un poco", reconoce.