Rufián desvela las sorprendentes peticiones que le han hecho algunos miembros del PP: "Me dicen 'oye contéstame a esto'"

Gabriel Rufián, gracias a sus discursos y su actitud, se ha convertido en una de las caras más reconocibles del Congreso de los Diputados. No obstante, ha explicado a Jordi Évole que su ascenso meteórico se ha debido a algo natural. "Tenía claro que quería ganar a Tardà, que se hablara más de mí que de él", ha confesado como su único objetivo cuando empezó en la política.

"Echo de menos que alguien venga y diga 'voy a por ti'", ha lamentado Rufián sobre que nadie intente superar su forma de dialogar. "Ahora me pasa con gente de otros partidos que me dice 'a ver si puedo conseguir viralizar mi discurso como tú'. No voy a dar nombres, pero gente de partidos antagónicos me dice 'contéstame a esto' o 'voy a hablar de esto, ¿puedes hablar tú también?'. Gente del PP que me ha pedido '¿puedes contestar a este tuit?' Y no lo he hecho", desvela.