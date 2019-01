De la furia del regidor alemán a sus bromas a Chikilicuatre: cuando Silvia Abril la "lió parda" en Eurovisión con su "gamberrismo"

Silvia Abril fue una de las 'bailarinas' que viajó con Rodolfo Chikilicuatre a Eurovisión. ¿Volvería a repetir la experiencia? "Si es con una 'frikada' como el 'Chiki Chiki' sí, fue una experiencia maravillosa e irrepetible", destaca la humorista a Cristina Pardo.

Además, Chikilicuatre protagoniza un vídeo en Liarla Pardo en el que desvela todas las anécdotas que vivió con Silvia Abril en el viaje: "Estaba muy cansado de hacerme fotos, no quería que me viera nadie y Silvia pegaba gritos para que todos me pidieran fotos".

Joaquín Reyes sorprende en este vídeo a Silvia Abril en Liarla Pardo. El cómico le manda un irónico mensaje sobre cómo presentar los Premios Goya 2019.

Por otro lado, Silvia Abril lamenta la "involución" que sufren los espectadores con la comedia. En este vídeo de Liarla Pardo puedes ver su reflexión sobre la libertad de expresión junto a Cristina Pardo.

Además, Silvia Abril confiesa a Cristina Pardo cómo es su vida personal con su pareja, el cómico Andreu Buenafuente. Siendo dos de los mejores cómicos de España, ¿se pasan el día de cachondeo? En este vídeo de Liarla Pardo desvela la "demoledora" frase de Andreu Buenafuente que le hizo preguntarse "con quién" está.

Silvia Abril también confiesa a Cristina Pardo cómo es su vida personal con su pareja, el cómico Andreu Buenafuente. Siendo dos de los mejores cómicos de España, ¿se pasan el día de cachondeo? En este vídeo de Liarla Pardo desvela la "demoledora" frase de Andreu Buenafuente que le hizo preguntarse "con quién" está.