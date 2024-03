Al lado del barrio de San Bernardo, uno de los más conflictivos del municipio gaditano de La Línea de la Concepción, está el barrio pesquero de la Atunara. Sus casas, pegadas al mar, permiten a los narcotraficantes desembarcar y ocultar rápidamente el hachís.

Apenas hay comercios en la barriada. Sin embargo, Equipo de Investigación encuentra en la parte trasera de una clínica el despacho de un abogado penalista. José Manuel Niebla explica al programa por qué ha escogido la Atunara para instalar su negocio: "Nadie monta una una tienda de bañadores en el Polo Norte".

Asegura que el 85% de los casos que lleva son por tráfico de drogas: "Desde el punto de vista jurídico es un buen cliente, porque es un cliente que sabe lo que hace y sabe cuáles son las normas del juego y sabe lo que se juega".

De hecho, fue el abogado de dos de las ocho personas detenidas por la muerte de dos guardias civiles en Barbate antes de este caso: "Conozco a Jairo y a José, pues son muy buenas personas, padre e hijo". Según ha asegurado a Equipo de Investigación: "Jairo era un chico muy humilde, muy normal y corriente. Tiene unos 20 años y es un chico muy normal, como cualquier chico del barrio". No obstante, prefiere no hablar sobre si era o no el mecánico de la narcolancha que mató a los agentes: "Hay cosas que no preguntan a mi gente".