Nacho Vidal llega por arte de magia a 'En el aire': "¡Cómo funciona el 3D!"

EL TRUCO DEL MAGO JORGE BLASS

Con una tablet y una caja enorme y ligera, Jorge Blass hace un truco de magia en 'En el aire'. Para ello, Andreu Buenafuente se mete en su cuenta de Twitter y, completamente al azar, elige a Nacho Vidal de las mil y pico personas que sigue. El regalo que le ha traído Jorge Blass en la caja asegura que es una experiencia que el presentador no va a olvidar. Y es que el propio Nacho Vidal está en plató. Tras salir de la caja tanto el actor como Buenafuente flipan. Sin embargo, hay algo que le da más miedo a la estrella porno. "Lo que más me acojona es que me sigas en Twitter, el tenerte detrás", asegura.