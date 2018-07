Jordi Cruz: "No hay nada mejor para ponerte en forma que saber que en tres meses saldrás en pelotas en una revista"

EL COCINERO POSÓ CON EL TORSO DESCUBIERTO

Jordi Cruz visita el plató de En el aire para hablar sobre su experiencia en los fogones. El cocinero explica detenidamente a Berto cómo consiguió sus tres estrellas Michelín, pero Romero se queda con una duda: "¿Te dan algo por la estrella Michelín?". Cruz desvela que no es un premio 'físico', algo que Berto no puede entender: "¡Vaya mierda!, ¿qué menos que una chapa?". Además, Jordi Cruz asegura sentirse muy cómodo con su equipo: "Sin mi gente no sería nada", y comenta la fuerza que tiene la cocina actualmente en pantalla: "La televisión es una gran manera de difundir bondades de nuestra gastronomía".