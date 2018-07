Pablo Iglesias reprocha a Rajoy que España tiene el paro juvenil más alto de la UE

Pablo Iglesias durante su intervención | antena3.com

Los datos de Eurostat, la oficina estadística europea, desmienten este dato de Pablo Iglesias, ya que las cifras de abril de 2017 indican que la tasa de paro juvenil española es la segunda más alta de toda la Unión Europea. Según Eurostat, los 561.000 desempleados menores de 25 años suponen el 39,3% de la población activa. Aunque es una tasa muy alta, España no es el país con mayor nivel de paro juvenil, sino el segundo. Grecia supera a España, con un nivel del 47,9% también recogido por Eurostat. El dato de Grecia, que actualiza esta tasa más tarde que el resto de países europeos, correspondiente a febrero, sería el más alto de la Unión Europea. Teniendo en cuenta las cifras de Eurostat, el argumento de Iglesias sobre el paro juvenil sería FALSO.

Además, no es el único dato que ha utilizado Iglesias en materia de desempleo durante su intervención. También ha indicado que “400.000 personas han dejado de buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar”.

Para comprobar si esto es cierto, hay que acudir a la Encuesta de Población Activa (EPA), que indica que actualmente la cifra de activos en España es de 22,69 millones de personas, lo que supone un descenso de más de 400.000 personas respecto a los 23,1 millones registrados a mediados del año 2013.

Aunque la caída del número de activos es real, la EPA no recoge los motivos por los que una persona deja de ser activo. Uno de ellos es haber dejado de buscar empleo, pero no es el único. También la cifra de activos puede reducirse porque lleguen a la edad de jubilación, emigrar o iniciar unos estudios. Por tanto, es imposible saber qué parte de los 400.000 activos que se han perdido en los últimos años lo son por no encontrar trabajo y qué parte por otros motivos.

Por todo ello, el argumento de Pablo Iglesias al indicar que “400.000 personas han dejado de buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar” sería ENGAÑOSO.

FUENTES:

- Eurostat

- Encuesta de Población Activa (EPA)