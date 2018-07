Raquel: “Lo de la mano en los bolsillos ¿qué es, de barrio? Queda fatal”

LA ENCARGADA CHOCA CON LA INFILTRADA

El primer día, la jefa infiltrada conoce a Raquel, la encargada de una de las tiendas que mejor funcionan y que le enseñará cómo se tiene que vender. En pleno enfrentamiento entre ambas, llega Sandra, la fundadora de D-beauty Group que quiere averiguar si la infiltrada lo está haciendo bien. Tras la charla, Marta atiende a su primera clienta y Raquel no tarda en llamarla la atención por cómo lo está haciendo y por lo que se está inventando. “Tú me has dicho, ‘si te preguntan, no me preguntes’”, se defiende la ‘novata’.