Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda han sido recibidos en la sede del Partido Popular, situada en Génova, entre vítores y aplausos tras los resultados obtenidos en las elecciones gallegas.

El líder del Partido Popular no ha dudado en celebrar los resultados bailando y cantando la canción que usaron para la campaña de estas elecciones. "Qué ritmo, es como Lola Índigo si tuviera dos pies derechos", ha destacado Wyoming tras ver cómo entraba Feijóo a la sede.

El presentador no ha dudado en comentar las dotes musicales del líder del PP tras conocer que se animó incluso a cantar. "Con la carrera musical le pasa lo mismo que con ser presidente, no es cantante porque no quiere", ha indicado.