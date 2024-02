El Gran Wyoming y su 'lazarillo' Dani Mateo vuelven a convertirse en juglares en El Intermedio para contar las últimas aventuras de Pedro Sánchez con el 'romance' de 'Las nuevas andanzas de Pedro, el Bello'.

"Por la llanura desierta va un jinete cabalgando, con gran pesar ha cambiado el Falcon por un caballo. Es su nombre 'Pedro, el Bello, de profesión presidente, malherido está su orgullo tal vez tocado de muerte", recita Wyoming, pues explica que "para traerse eldel huido, apostó por la".

"Allá en frente a la derecha Feijóo se frota las manos, ya te advertí bello Pedro, no digas que no avisamos, que las gentes de Junts si hoy se marchan contigo, mañana te dejan tirado", continúa, y señala que 'el Bello grita en su montura que no caiga la amnistía y "se lo pide a san Judas, patrón de causas perdidas".

"Mientras, por los caminos sacando antorchas y hoces, hay furiosos campesinos quejándose a grandes voces, van los honrados labriegos montados en sus tractores y le gritan al Gobierno que están hasta los coj****", entona, y añade que la historia de 'el Bello' es "como un loco videojuego, cuando crees que ha acabado es porque empieza de nuevo".