Rodrigo Cuevas canta en directo en El Intermedio contra la masificación turística en Mallorca: "Los ingleses y alemanes..."

Rodrigo Cuevas conecta en directo con el plató de El Intermedio para hablar de los proyectos que ha conocido en Mallorca, donde ha visto de primera mano el "problema que tienen con la masificación turística que arrasa con todo".

El Gran Wyoming conecta con Piloña, en Asturias, para hablar con Rodrigo Cuevas en este vídeo de El Intermedio. El artista, que aparece en pantalla haciendo ganchillo, desvela que no se acordaba que este lunes, 12 de Octubre, fue "el desfile" por el Día de la Hispanidad. Por su parte, El Gran Wyoming, que le pide que le haga "unos calzoncillos de lana", le pregunta sobre cómo es posible que no se enterara del desfile.

"En Piloña estamos en fiestas", asegura el asturiano, que destaca que hay una prueba hasta de cerdos: "Los cerdos van donde su olfato les indica, son más de intuición". "Ya veo que están más tranquilos que en Madrid, sin tanto adolescente gritando 'viva Franco'". Por otro lado, el colaborador de El Intermedio pide a los espectadores que le escriban al correo que aparece en pantalla 'ministrodeverbenas@gmail.com': "Me llegan mensajes de todo tipo, hasta de consultorio sentimental, que deberíamos abrir una sección en El Intermedio sobre esto porque la gente está muy despistada, van dando palos de ciego".

Además, el artista explica los dos proyectos que ha visitado en Mallorca: "Aproveché como buen ministro, y fui como el rey, que lo arregla todo con la mano, y visité proyectos interesantes, como el de una asociación de agricultora ecológica, APAEMA, que ha abierto un obrador en el que un montón de agricultores van a transformar sus productos, a embotarlos, envasarlos, cocinarlos...". Se trata de un proyecto "muy inspirador" que se puede hacer en más sitios. Además, "políticamente es muy importante en una isla como Mallorca, en la que el 90% es importado y tienen un problema de masificación turística que arrasa con todo, entre ello con la agricultura".

De hecho, como Rodrigo Cuevas cantó en Mallorca, les escribió y cantó unas canciones a los turistas ingleses y alemanes. Puedes escuchar como la canta el artista en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes ver El Intermedio al completo en atresplayer.

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