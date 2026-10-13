Wyoming, de las diferencias entre las visitas de los eméritos y los reyes a Ceuta: "Mientras Letizia les da la mano, Sofía les trataba con distancia"

"Mientas la reina Letizia da la mano a cada ceutí, la reina Sofía les trataba como a Juan Carlos tras visitar a Bárbara Rey, con distancia", afirma El Gran Wyoming al comparar la visita de los reyes con la que hicieron los eméritos hace 19 años.

Más de 70 días después del inicio de la crisis migratoria en Ceuta, el rey Felipe y la reina Letizia han visitado la ciudad autónoma. Los reyes de España han sido recibidos por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y han querido mostrar su apoyo a los ciudadanos ceutís. Además, el monarca ha afirmado que "la soberanía y la integridad territorial" de España "no son negociables, son indiscutibles".

Esta visita es histórica porque es la primera visita oficial de un monarca 19 años después de la visita que hicieron el rey Juan Carlos y la reina Sofía. "Hay una diferencia que todos destacan y es que esta vez los reyes sí van a pernoctar en la ciudad autónoma", destaca Sandra Sabatés en este vídeo, donde El Gran Wyoming afirma que "no es la única diferencia".

"Si comparamos las dos visitas se aprecia, por ejemplo, que ha cambiado la cercanía", destaca el presentador de El Intermedio en este vídeo, donde explica que "mientas la reina Letizia da la mano a cada ceutí uno por uno, la reina Sofía les trataba como a Juan Carlos después de visitar a Bárbara Rey, con un poquito de distancia".

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