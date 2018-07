Wyoming: "Al estar basado en actualidad española, El Intermedio es como un tsunami, no permite casi respirar"

En un programa tan consolidado como es 'El Intermedio', ¿cómo llegáis de energía a la vuelta al cole de laSexta?

Volvemos con energías de sobra. Paramos en verano para tener las pilas bien cargadas. Regresamos con ganas.

Este nuevo año, ¿te has puesto algún objetivo dentro del programa?

La realidad que vivimos prácticamente no nos da margen de maniobra. La realidad en este país es muy contundente, que rebasa cualquier expectativa. Nosotros llegamos con un planteamiento, y luego la actualidad nos trastoca cualquier previsión, y no tenemos más remedio que hacernos cargo. Al estar basado en actualidad española es como un tsunami, no permite casi respirar.

Del año pasado, de los programas realizados, ¿un momento que recuerdes especialmente?

Siempre me gusta destacar los pasos de Semana Santa, son momentos donde mezclamos emoción y éxtasis.

En la despedida de la undécima temporada, dabas las gracias a Sandra, Dani, Thais y Gonzo. Ahora te pedimos que destaques algo de cada uno de ellos.

En primer lugar, hay una cualidad colectiva, que se agradece. Ninguno ha querido adoptar un estatus de estrella, por lo cual todo facilita el trabajo diario.

Si me centro en cada uno de ellos... Sandra Sabatés es una persona que borda la perfección en su trabajo. No tiene un altibajo emocional en las noticias, ella se mantiene en su rol, no interpreta, es decir, actúa como periodista. Transmite la información, con distancia, y te dice que todo lo que está contando es necesario. Se toma muy en serio su trabajo. Tras tantos años delante de las cámaras en El Intermedio, ella se sigue centrando solo y exclusivamente en su trabajo. Eso la engrandece.

Por otro lado, Gonzo creo que es el mejor reportero que existe en la televisión. Puede parecer que lo digo, porque trabajo con él en el programa, pero es que es difícil ver a alguien que de forma tan firme acceda y pregunte a los políticos tal y como son.

Thais Villas tiene un don espectacular, que es la brillantez en su trabajo, con una simpatía para preguntar que para mí es única. Cuesta cuestionarla en su trabajo, porque realmente es impecable en lo suyo. Ella accede al entrevistado desde el punto de vista más humano. Entra directamente, crea una proximidad con él, y eso es realmente difícil de conseguir. Te das cuenta que es simpatía mezclada con profesionalidad.

Y Dani Mateo está dotado de algo que es fundamental y es esencial en este trabajo: la tranquilidad escénica. Dani está delante de las cámaras como si estuviera en su casa, y eso le permite ser totalmente él, y no en un porcentaje. Y luego tiene muchas cualidades. Lo que tiene que hacer, lo clava, lo hace exactamente como le piden y como tiene que hacerlo. Y los que trabajamos con él, cuando le ves en los ensayos previos, ves que su trabajo es muy bueno.

¿A quién te gustaría tener en plató? ¿Temas a tratar?

A veces quieres que temas que tratamos se solucionaran y pudiéramos pasar de página. Algunos asuntos o casos crees que van a parar y no, vuelven a dar giros, como si fuera una historia interminable.

¿Tienes algún truco para aguantar la risa y proseguir con el programa?

Más que un truco, es la cantidad de programas que llevamos a nuestras espaldas. Yo lo tomo más como si estuviera poseído por un personaje, y te limitas a él. Pero la risa es impredecible, cualquier día puede ocurrir, y no lo puedes ocultar.

Como apasionado de la música que eres, tocando con tu grupo, ¿te gusta dar rienda suelta a ese perfil en El Intermedio? ¿Poner más rock and roll?

No me lo he planteado, pero claro, una banda en directo puede ser algo maravilloso. La música lo dota todo de una energía especial, te ayuda en el trabajo, es un estímulo que no tiene equivalente, insustituible.

¿A quién admira Wyoming?

Tengo muchos, de cualquier ámbito. De la música, hay cientos de personas a las que admiro, es muy difícil escoger. Pienso en otros campos, en el cine, por ejemplo. Me acuerdo de varios cineastas. Como las películas de Woody Allen, que reflejan muy bien una representación del siglo XX que yo he entendido.

Temporada duodécima, ¿da vértigo llegar hasta ahí? ¿Qué pides al futuro?

A mí me ha gratificado mucho que El Intermedio dure tanto. Se ha demostrado que la gente siempre quiere saber. Nosotros damos mucho contenido. Incluso a veces ese contenido es muy complejo. Nos siguen y nos lo agradecen. Gracias a eso se ha creado una relación afectiva con el espectador. Nos agradecen muchísimo lo que contamos.

Todo esto a mí me satisface, me llena de orgullo. Porque la gente responde a aquello que le das. Dar entretenimiento y a la vez ser didácticos, ser un vehículo en el que se puedan contar cosas para entender y convivir mejor.

En la promo de laSexta bromeáis con el lema "Ya conocen las noticias…. Propón otro alternativo…

Podría ser algo como "Ya conocen las noticias, ahora no nos dé la espalda. La solución está en usted, amigo".