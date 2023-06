En Murcia los pactos entre PP y Vox, según El Gran Wyoming, "están tan calentitos como el Mar Menor". Y, es que, el partido de extrema derecha les amenaza con forzar la repetición de elecciones. Mientras que en "el resto de España, sus relaciones huelen como los peces muertos del Mar Menor".

"Wyoming, por favor, abandona ese derrotismo", le pide Dani Mateo nada más entrar al plató, a lo que el presentador le responde con este dardo: "¿Y tú puedes abandonar este plato 5 minutos seguidos?".

"No puedo", responde el catalán, que explica que le "encadenan a una esquina antes de empezar Zapeando" y ya le dejan ahí hasta las once. "Pero tengo una lata con mi nombre. Me cuidan mucho", asegura de forma irónica en el vídeo principal de esta noticia, donde también informa que Ramón Tamames, el hombre que presentó una moción de censura contra Pedro Sánchez de la mano de Vox, ha definido a este partido como "una mierda".