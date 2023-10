El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido en una entrevista que "la amnistía cabe en la constitución" y ha tratado de explicar el cambio de postura de Pedro Sánchez con respecto a este tema. Dani Mateo hace un repaso de la hemeroteca del presidente del Gobierno en funciones para conocer cuál ha sido su posicionamiento con respecto a temas muy de actualidad.

Como afirma el humorista, "si ahora mismo se abre a la amnistía" hace no tanto hablaba en otros términos y no duda en afirmar que era inconstitucional, que es "inconcebible" o que "ni el referéndum ni la amnistía son posibles". Esto lleva a Mateo a afirmar que Sánchez "odiaba la amnistía pero pensó y repensó muy fuerte" y ahora está "a tope con la amnistía" ya que el presidente "es 'El pensador' de Rodin".

Por otro lado, recientemente Sánchez se ha reunido con el equipo negociador de Bildu con quienes no ha dudado en hacerse una fotografía. Pero, a pesar de la cordial instantánea, sus pensamientos con respecto al partido vasco eran otros. Como explica el cómico, Sánchez ha declarado con anterioridad que "Bildu no es un partido con el que nosotros nos vayamos a entender nunca" o "nosotros con Bildu no vamos a pactar".

Por último, Dani Mateo no duda en hacer referencia a las afirmaciones de Pedro Sánchez con respecto a Carles Puigdemont. El cómico comparte algunas de sus declaraciones sobre el líder independentista como: "Me comprometo hoy y aquí a traerlo a España y que rinda cuentas ante la justicia española" o "Carles Puigdemont tiene que comparecer y someterse ante la justicia". Dani Mateo, añade con ironía, que con todos esos cambios de pensamiento, "las neuronas de Sánchez se mueven tanto que no hacen sinapsis hacen twerking".