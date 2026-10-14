Dani Mateo analiza "el lío amplio del Frente Amplio" con la unión de Montero y Rufián: "Parece que las izquierdas se acabarán descuartizando"

Dani Mateo analiza en este vídeo de El Intermedio su "culebrón favorito, el lío amplio del Frente Amplio: "Ada Colau pide unidad a la izquierda y desde Podemos aún no ha contestado porque siguen con el ataque de risa".

Dani Mateo analiza en el plató de El Intermedio su "culebrón favorito, el lío amplio del Frente Amplio", y es que "la situación se ha enredado todavía más": "Cuando nadie lo esperaba, ERC y Podemos han anunciado un acuerdo según el cual los morados no se presentarán en Cataluña y, a cambio, Gabriel Rufián colocará en sus listas a gente de Podemos y apoyará a Montero en sus actos".

"Qué movimiento", destaca el colaborador de El Intermedio, que explica que "deja a Rufián instalado en Cataluña, a Montero más feliz que una perdiz y a Frente Amplio con la cara de un conejo dándole largas". Además, Dani Mateo detalla que "las reacciones se han precipitado" y, por ejemplo, desde los Comuns, Ada Colau sigue pidiendo que toda la izquierda se integre en una misma candidatura, a lo que desde Podemos todavía no han respondido "porque el ataque de risa sigue a estas horas".

Por otro lado, Sira Rego, desde IU, ha pedido "mucho corazón y cabeza en las plazas". "Me da que va a cumplirse su deseo de mucho corazón y, sobre todo, cabeza en las plazas", destaca Dani Mateo, que afirma que "tiene pinta de que las izquierdas se acabarán descuartizando".

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