Esta noche, Manuela Carmena visita el plató de El Intermedio, pero no será la primera vez. Cuando aún era candidata a la alcaldía por Ahora Madrid, Carmena habló en el programa del discurso del Partido Popular. Aseguraba que le gustaría decirle a Esperanza Aguirre que hablen "de verdad". "Yo creo mucho en la reinserción", concluía.

Hace unos meses, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, volvió a El Intermedio y explicó cómo iba el proceso de 'reinserción' de Esperanza Aguirre: "Estoy en ello, el resultado está lejos pero no hay que desanimarse". ¿Nos sorprenderá esta noche desvelando alguna novedad?

Carmena también aseguraba que le costó acostumbrarse a su nuevo cargo en los primeros días: "Al principio me despertaba y decía 'Dios, soy alcaldesa', y como que no me apetecía ir al ayuntamiento".

Pero, ya está más que acostumbrada. Ella misma confesaba que habían sabido "cambiar la manera de hacer las cosas" y algo de lo que más orgullosa estaba era haber conseguido "algo precioso": "despertar a la ciudad, Madrid está más vivo".

Siempre hablando con orgullo de su ciudad, Manuela Carmena también mostraba su apoyo a los refugiados: "Están en un campo desesperados pensando que todo el mundo las ha olvidado, me gusta que sepan que Madrid no les olvida, que les quiere y que nos gustaría tenerlos con nosotros".