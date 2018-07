Lydia Bosch: "Lo que sea menos lo que te has hecho tú, Picachu"

LYDIA BOSCH EN 'EL CLUB DE LA COMEDIA'

La actriz Lydia Bosch habla de las peluqueras: "hay que tenerlas miedo", cambian mucho de look. Es verdad que cada vez que vuelves a la peluquería, la peluquera tiene un pelo distinto. "Cuando me preguntan qué es lo que quiero, pienso...Por Dios lo que sea menos lo que te has hecho tú, Picachu".