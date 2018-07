José Luis Gil: "Los hipsters son un salto en la escala evolutiva, llevan años de ventaja"

AVANCE | EL DOMINGO A LAS 21:30

"He entrado en un bar y me he dado un gran susto, sin que me cobraran ni nada. Estaba lleno de barbudos vestidos con ropa vieja y raquíticos. He pensado que era un naufragio pero me he dado cuenta de que no eran náufragos, eran hispters", explica el actor José Luis Gil en 'El Club de la Comedia'. Para él, "los hipsters son un salto en la escala evolutiva, llevan años de ventaja y para que se note que lleen se ponen gafas. No se ponen unas gafas cualquiera, son enormes, hay gafas de soldar más discretas".